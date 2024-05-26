Jayson Tatum'dan double-double: Boston Celtics NBA finaline bir adım uzaklıkta!

Boston Celtics, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde karşılaştığı Indiana Pacers'ı 114-111 yenerek seriyi 3-0 yaptı.

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Yayınlanma: 26.05.2024 - 12:46
Jayson Tatum'dan double-double: Boston Celtics NBA finaline bir adım uzaklıkta!
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NBA play-off'larına tek maçla devam edildi.

Boston Celtics, serinin 3. maçında konuk olduğu Indiana Pacers'ı mağlup etti.

JAYSON TATUM'DAN DOUBLE-DOUBLE

Jayson Tatum'un 36 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistlik performansla öne çıktığı konuk ekipte Jaylen Brown 24 sayı, Al Horford ise 23 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Pacers'ta Andrew Nembhard'ın 32 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Seride durumu 3-0 yapan Boston Celtics, NBA finalinden sadece bir galibiyet uzakta bulunuyor.


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