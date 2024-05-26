Jayson Tatum'dan double-double: Boston Celtics NBA finaline bir adım uzaklıkta!
Boston Celtics, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde karşılaştığı Indiana Pacers'ı 114-111 yenerek seriyi 3-0 yaptı.
NBA play-off'larına tek maçla devam edildi.
Boston Celtics, serinin 3. maçında konuk olduğu Indiana Pacers'ı mağlup etti.
JAYSON TATUM'DAN DOUBLE-DOUBLE
Jayson Tatum'un 36 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistlik performansla öne çıktığı konuk ekipte Jaylen Brown 24 sayı, Al Horford ise 23 sayıyla galibiyete katkı verdi.
Pacers'ta Andrew Nembhard'ın 32 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
Seride durumu 3-0 yapan Boston Celtics, NBA finalinden sadece bir galibiyet uzakta bulunuyor.
jayson tatum haberleri boston celtics haberleri Indiana Pacers haberleri nba haberleri play-off haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Sinan Ateş'in arkadaşına saldırı!
- Kiralarda yeni dönem başlıyor!
- 'O zaman niye gelmediniz kurtarmaya?'
- 'Bunlar depremlerini bekliyor'
- 'Öğlen sıcaklığında mutlaka uyurlar'
- Tedavi gören hastalarda bulantı ve kusma şikâyeti!
- Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi flaş paylaşım!
- Ülkü Ocakları için çağrısı ortalığı karıştırdı
- Çaya alternatif oldu: Kilosu bin 500 TL'den satılıyor
- 'Katilin Bolu'da gizlendiğine dair şüphe var'