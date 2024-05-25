NBA'de Luka Doncic gemisini kurtardı: Final için yolu yarıladı!

Dallas Mavericks, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde deplasmanda karşılaştığı Minnesota Timberwolves'u 109-108 yenerek seride 2-0 öne geçti.

AA
Yayınlanma: 25.05.2024 - 10:16
NBA'de Luka Doncic gemisini kurtardı: Final için yolu yarıladı!
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NBA'de play-off heyecanı sürüyor.

Batı Konferansı finali ikinci maçında Dallas Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in maçın bitimine 3 saniye kala attığı üç sayılık basketle Minnesota Timberwolves'u tek sayı farkla yendi.

DONCİC'TEN TRİPLE-DOUBLE

Mavericks'te Luka Doncic 32 sayı, 13 asist, 10 ribaunt ile "triple-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Takım arkadaşı Kyrie Irving ise 20 sayı attı.

Timberwolves'ta Naz Reid'in 23 sayı ve Anthony Edwards'ın 21 sayılık performansları galibiyet için yeterli olmadı.


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