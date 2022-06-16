Jesus’lu F.Bahçe sahaya indi, Portekizli hoca takıma hedefini söyledi: ‘Kazanmak için geldim’

16 Haziran 2022 Perşembe, 07:00

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jorge Jesus önderliğinde sezonu açtı. Samandıra Can Bartu Tesisleri’ndeki antrenman öncesi Portekizli çalıştırıcı, futbolcularına ekibini tanıttı. 67 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe’ye kazanmak için geldiğini oyuncularına söyledi. İlk idmana tedavileri süren Arda Güler ile Crespo’nun yanı sıra milli takımlarda olan futbolcular katılmadı. Kadro dışı kalan Mesut Özil ve Hull City’ye transfer olacak Ozan Tufan çalışmada yoktu. Mesut, dün Almanya’ya giderken havaalanında görüntülendi. Partizan’dan transfer edilen 18 yaşındaki forvet Ensar Brahic de dün idmana çıktı.

AURELIO DÖNDÜ

Sarı-Lacivertlilerin eski futbolcusu ve antrenörü Aurelio, yeni sezonda teknik menajer olarak görev yapacak. Jesus’un ekibi şu isimlerden oluşuyor: Yardımcı antrenörler: Joao de Deus, Tiago Oliveira, Atletik Performans Antrenörleri: Marcio Sampaio, Carlos Bruno, Maç Analisti: Gil Henriques, Video Analisti: Rodrigo Araujo, Operasyon Direktörü: Mario Branco.

"HAZIRIZ, SAHNE BİZİM"

Futbolcular ile teknik heyet 5 yıldızlı F.Bahçe logosu ve 28 şampiyonluk kupasının bulunduğu alanda fotoğraf çektirdi. Kulübün sosyal medya hesaplarından “Biz hazırız. Sahne bizim. Saldır F.Bahçe” mesajı paylaşıldı.

BRUMA FENERBAHÇE’DE

Fenerbahçe, PSV Eindhoven’da forma giyen eski Galatasaraylı kanat oyuncusu Bruma’yı 1 yıllığına kiraladı. Bruma dün gece İstanbul’a geldi. 27 yaşındaki Portekizli oyuncu, geçen sezon PSV’de 46 maçta 10 gol atıp, 4 asist yaptı.