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Selçuk İnan'dan Fenerbahçe yanıtı: 'Hayatın ne getireceğini...'

Selçuk İnan'dan Fenerbahçe yanıtı: 'Hayatın ne getireceğini...'

23.07.2025 19:57:00
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Cumhuriyet Spor
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Selçuk İnan'dan Fenerbahçe yanıtı: 'Hayatın ne getireceğini...'

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe'de çalışma ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Sky Spor'un Youtube Hesabında Fenerbahçe'yi çalıştırma ihtimaliyle ilgili konuştu.

Selçuk İnan "Bir gün Fenerbahçe'yi çalıştırır mısın" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Şöyle söyleyeyim. Çok klasik ama. Herkes söylüyor bunu. Hayatın ne getireceğini hiçbir şekilde hiçbir zaman bilemiyorsunuz. Çok önemli camialar bunlar ki ben, beni biliyorsunuz, ben zaten hiçbir sevincimi de rakibimi rencide ederek yaşamadım. Ben böyle oldum hayatımda. O yüzden Fenerbahçe-Galatasaray düşmanlığını hayatımda hiç anlamadım eğer böyle bir şey varsa, hiç öyle bakmadım. Dediğim gibi aynı evde Fenerbahçeli-Galatasaraylı yaşadık biz."

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