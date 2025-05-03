Joao Mario transferi için CAS'tan karar çıktı!

Yayınlanma: 03.05.2025 - 17:37

Güncelleme: 03.05.2025 - 17:37

Beşiktaş forması giyen Joao Mario'nun geçmiş dönemdeki transferi için CAS'tan karar çıktı.

TAZMİNAT MADDESİ

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Mario'yu 2016 yılında Sporting Lizbon'dan Joao Mario'yu 44 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı. Inter'in Sporting ile yaptığı anlaşmada Mario'nun başka bir Portekiz ekibine transferi halinde Sporting'e tazminat ödemesi maddesi yer alıyordu.

Inter; Lokomotiv Moskova, West Ham United ve Sporting Lizbon'a kiraladığı Mario ile 2021 yılında sözleşmesini feshederek yollarını ayırdı.

BENFICA'YA İMZA ATTI

Joao Mario, 2021 yılında Inter ile sözleşmesini feshetmesinin ardından serbest oyuncu olarak Benfica'ya imza attı.

CAS'A BAŞVURU

Sporting, Mario'nun Benfica'ya transferinin ardından Inter'den herhangi bir tazminat almadı ve konuyu FIFA'ya taşıdı. FIFA'dan da istediği sonucu alamayan Sporting Lizbon, CAS'a başvurdu.

CAS'TAN KARAR

CAS'tan da Portekizli futbolcunun bu transferiyle ilgili karar çıktı. Inter lehine karar veren CAS, Sporting Lizbon'un tazminat talebini kabul etmedi.

30 MİLYON EURO

Di Marzio'nun haberine göre, Sporting'in talep ettiği ve Inter'in ödemekten kurtulduğu rakamın 30 milyon Euro olduğu yazıldı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Joao Mario, Benfica'dan sonra ise 2024 yazında Beşiktaş'a imza attı. 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta çıktığı 32 maçta 4 gol attı ve 4 asist yaptı.