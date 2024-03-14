John Wall'dan itiraf: 'Kafama iki kez silah dayadım...'

NBA'in eski yıldızlarından John Wall, geçmişte iki kez intiharın eşiğinden döndüğünü itiraf etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 16:23
John Wall'dan itiraf: 'Kafama iki kez silah dayadım...'
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Wall kısa süre önce intihar düşünceleriyle mücadelesine ilişkin son derece kişisel bir açıklama yaparak, zihinsel sağlık farkındalığının önemine ışık tuttu.

Eski NBA oyuncuları Udonis Haslem ve Mike Miller'ın sunduğu 'The OGs' isimli podcast'te yer alan Wall, iki kez canına kıymayı düşündüğünü açıkladı:

"Bunların nasıl şeyler olduğunu biliyorum ve insanlara akıl sağlığının ciddi bir mesele olduğunu hep anlatmaya çalışıyorum. Bu sebeple terapiste gitmek zorunda kalmıştım. Eğer iki oğlum olmasaydı, kendimi öldürürdüm. İki kez kafama silah dayamışlığım var. Ve bunu bana yakın olan birçok kişi o zamanlar bilmiyordu."

Wall, iki çocuğunu babasız bırakmak istememesinin, tekrar hayata tutunmasını sağlayan şey olduğunu sözlerine ekledi:

"İntihar etmek isterken aklımdan şunlar geçmişti; 'Eğer canıma kıyarsam, çocuklarımı yüz üstü bırakmış olurum. Onları kim yetiştirecek? Bu hiç adil olmaz. Onların yanında olmam gerektiğini biliyorum."

2023'ün başından bu yana NBA'den uzak olan Wall, zihinsel sağlığıyla ilgili yaşadığı zorluklardan sık sık bahsetmiş ve bunun özellikle KOVID-19 salgını sırasında başa çıkmanın zor olduğunu açıklamıştı.

Henüz emekliye ayrılmayan eski Washington Wizards yıldızı, yakın zamanda NBA'e tekrar dönme fırsatını kovaladığını da dile getirmişti.


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