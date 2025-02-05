Ulisses Garcia kimdir? Ulisses Garcia Trabzonspor'a mı geliyor? Ulisses Garcia'ın istatistikleri nasıl? Ulisses Garcia boyu kaç, hangi mevkide oynuyor?
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Trabzonspor savunmaya takviye yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Fırıtına, İsviçreli oyuncu Ulisses Garcia'yi transfer etmek istiyor. Peki, Ulisses Garcia kimdir? Ulisses Garcia Trabzonspor'a mı geliyor? Ulisses Garcia'ın istatistikleri nasıl? Ulisses Garcia boyu kaç, hangi mevkide oynuyor?
Süper Lig'de ara transfer döneminde şu ana kadar Sikan ve Zubkov transferleriyle hücum hattını güçlendiren Trabzonspor, savunmaya da takviye yapmak istiyor. Bordo mavililer Ulisses Garcia'yı gözünü kestirdi. Peki, Ulisses Garcia kimdir? Ulisses Garcia Trabzonspor'a mı geliyor? Ulisses Garcia'ın istatistikleri nasıl? Ulisses Garcia boyu kaç, hangi mevkide oynuyor?
ULISSES GARCIA KİMDİR?
Ulisses Alexandre Garcia Lopes, 11 Ocak 1996 yılında dünyaya geldi. Portekiz doğumlu olan Lopes, İsviçre milli takımında oynamaktadır. Garcia, Grasshopper Club Zürich'ten genç bir oyuncudur. İsviçre Süper Ligi'ndeki ilk maçına 18 Mayıs 2014'te FC Sion'a karşı çıktı. Sion'da 3-1'lik bir yenilgiyle sonuçlanan maçın tamamını oynadı. Ocak 2024'te Garcia, Ligue 1 kulübü Marsilya ile 3 milyon €'luk bir ücret karşılığında dört buçuk yıllık bir anlaşma imzaladı.
ULISSES GARCIA'NIN MİLLİ KARİYERİ
Portekiz'de Cape Verde kökenli ebeveynlerin çocuğu olarak doğan ve İsviçre'de büyüyen Garcia, üç ülke için de oynamaya uygundur. Ancak, İsviçre U19'ları için yedi kez, U21 takımıyla 17 kez olmak üzere, yalnızca İsviçre genç uluslararası formasıyla oynadı.
İlk olarak Haziran 2017'de Belarus ve Faroe Adaları'na karşı oynanan maçlar için İsviçre milli futbol takımına çağrıldı ancak oynamadı. İlk maçına 1 Eylül 2021'de Yunanistan'a karşı oynanan ve 2-1'lik ev sahibi galibiyetiyle sonuçlanan bir hazırlık maçında çıktı. İlk yarıda Silvan Widmer'in yerine oyuna dahil oldu.
ULISSES GARCIA HANGİ MEVKİLERDE OYNUYOR?
Ulisses Garcia, esas olarak sol bek pozisyonunda oynamaktadır.
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