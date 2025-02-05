Yayınlanma: 05.02.2025 - 09:33

Güncelleme: 05.02.2025 - 09:33

Süper Lig'de ara transfer döneminde şu ana kadar Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata transferleriyle hücum hattını güçlendiren Galatasaray, savunmaya da takviye yapmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar Saba Goglichidze'ye gözünü dikti. Peki, Saba Goglichidze kimdir? Saba Goglichidze Galatasaray'a mı geliyor? Saba Goglichidze'ın istatistikleri nasıl? Saba Goglichidze boyu kaç, hangi mevkide oynuyor?

SABA GOGLICHIDZE KİMDİR?

Saba Goglichidze, 25 Haziran 2004 yılında dünyaya geldi. Goglichidze kariyerine Gürcistan takımı Torpedo ile başladı. 7 Temmuz 2021'de Saburtalo'ya karşı kulüp adına ilk lig maçına çıktı. 2024'te İtalyan Serie A takımı Empoli ile sözleşme imzaladı. Goglichidze, 31 Ağustos'ta Bologna'ya karşı 1-1 berabere kalınan maçta yeni kulübü adına ilk maçına çıktı.

SABA GOGLICHIDZE'NİN MİLLİ KARİYERİ

Goglichidze, Gürcistan milli takımı için ilk maçına 7 Eylül 2024'te Mikheil Meskhi Stadyumu'nda Çekya'ya karşı oynanan Milletler Ligi maçında çıktı. Gürcistan'ın 4-1 kazandığı maçın 88. dakikasında Giorgi Gvelesiani'nin yerine oyuna girdi.

SABA GOGLICHIDZE HANGİ MEVKİLERDE OYNUYOR?

Saba Goglichidze, esas olarak stoper mevkinde forma giyerken, sağ bek olarak da forma giyiyor.