Vitor Tormena kimdir? Trabzonspor'la adı anılan Vitor Tormena kaç yaşında, nereli? Vitor Tormena hangi takımlarda oynadı?

Transfer dönemi açılmadan kadrosuna takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Vitor Tormena'yı gündemine aldı. Peki, Vitor Tormena kimdir? Trabzonspor'la adı anılan Vitor Tormena kaç yaşında, nereli? Vitor Tormena hangi takımlarda oynadı?

Vitor Tormena kimdir? Trabzonspor'la adı anılan Vitor Tormena kaç yaşında, nereli? Vitor Tormena hangi takımlarda oynadı?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2025 - 09:57

Trabzonspor'un ilgilenidği Brezilyalı futbolcu Vitor Tormena için transfer görüşmeleri hızlandı. Peki, Vitor Tormena kimdir? Trabzonspor'la adı anılan Vitor Tormena kaç yaşında, nereli? Vitor Tormena hangi takımlarda oynadı?

VITOR TORMENA KİMDİR?

São Paulo eyaletinin Marília kentinde doğan Vitor Tormena, São Paulo'nun gençlik sisteminden geldi. 2016 Copa Paulista'da onlar için dokuz maç oynadı ve 7 Temmuz'da Red Bull Brasil ile golsüz berabere kalınan bir iç saha maçında ilk maçına çıktı.

18 Ağustos 2023'te Rusya Premier Ligi kulübü Krasnodar, Tormena'nın dört yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu, bunun için 3 milyon €'luk bir ücret ödendiği bildirildi.

VITOR TORMENA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

  • Sao Paulo
  • Gil Vicente
  • Braga
  • Krasnodar

Etiketler: #Vitor Tormena #trabzonspor #transfer

İlgili Haberler

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yaklaştı!

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yaklaştı!
Hoffenheim Gift Orban'ı transfer etti!

Hoffenheim Gift Orban'ı transfer etti!
Peş peşe transferler… Zuhal Olcay da kadroda!

Peş peşe transferler… Zuhal Olcay da kadroda!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler