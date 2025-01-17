Yayınlanma: 17.01.2025 - 12:45

Güncelleme: 17.01.2025 - 12:45

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo mavililer, ortasahaya yapılacak takviye için yeni bir ismi gündemine aldı. Fırtına, Jorge Carrascal'yi transfer etmek istiyor. Peki, Jorge Carrascal kimdir? Trabzonspor'un ilgilendiği Jorge Carrascal kaç yaşında, nereli? Jorge Carrascal hangi takımlarda oynadı?

JORGE CARRASCAL KİMDİR?

Jorge Andrés Carrascal Guardo 25 Mayıs 1998 yılında dünyaya geldi. Rusya Premier Ligi kulübü Dinamo Moskova ve Kolombiya milli takımında hücum orta saha oyuncusu olarak oynayan Kolombiyalı profesyonel futbolcudur.

JORGE CARRASCAL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Cartagena doğumlu Carrascal, Millonarios genç takımından mezun oldu ve kariyerine CD Heroicos'ta başladı. Carrascal, 7 Kasım 2015'te, Independiente Medellín'e karşı 2-0'lık bir kayıpta yine yedek kulübesinden sahaya çıktı . Kulüp için ilk (ve tek) başlangıcı, 17 Mart 2016'da, Bogotá'ya karşı 2-0'lık bir Copa Colombia iç saha galibiyetiydi.

25 Mayıs 2016'da Carrascal, İspanya La Liga ekibi Sevilla FC ile beş yıllık bir sözleşme imzalayarak yurtdışına taşındı ve hemen Segunda División'un yedek takımına gitti. 13 Temmuz 2017'de Ukrayna'nın Karpaty Lviv takımına bir yıllığına kiralanarak transfer oldu. Carrascal, Nisan 2018'de Ukrayna Premier Ligi'nde ayın oyuncusu seçildi. Carrascal, 2021'de River Plate ile Arjantin Primera División'u kazandı.

Carrascal, 27 Ağustos 2023'te Dinamo Moskova'ya transfer oldu ve isteğe bağlı beşinci yılla birlikte dört yıllık bir sözleşme imzaladı. Mart 2024'te Dinamo taraftarları tarafından ayın oyuncusu seçildi.