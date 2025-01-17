Strahinja Pavlovic kimdir? Fenerbahçe'nin ilgilendiği Strahinja Pavlovic kaç yaşında, nereli? Strahinja Pavlovic hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe, Chelsea forması giyen Strahinja Pavlovic ile ilgileniyor. Peki, Strahinja Pavlovic kimdir? Fenerbahçe'nin ilgilendiği Strahinja Pavlovic kaç yaşında, nereli? Strahinja Pavlovic hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, savunmaya yapılacak takviye için yeni bir ismi gündemine aldı. Kanarya, Strahinja Pavlovic'yi transfer etmek istiyor. Peki, Strahinja Pavlovic kimdir? Fenerbahçe'nin ilgilendiği Strahinja Pavlovic kaç yaşında, nereli? Strahinja Pavlovic hangi takımlarda oynadı?
STRAHINJA PAVLOVIC KİMDİR?
Strahinja Pavlovic, 24 Mayıs 2001 yılında dünyaya geldi. defans pozisyonunda görev yapan Sırp millî futbolcudur. Serie A takımlarından Milan'da forma giymektedir.
STRAHINJA PAVLOVIC HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel kariyerine 2018 yılında Partizan takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Monaco, Cercle Brugge, Basel ve Red Bull Salzburg takımlarında forma giydi.
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