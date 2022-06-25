Jorge Jesus Danilo Pereira'yı Fenerbahçe için ikna etmeye çalışıyor
Fenerbahçe'nin orta sahasını yeniden dizayn etmek isteyen Jorge Jesus, Paris Saint-Germain'deki (PSG) geleceği belirsiz olan Danilo Pereira'yı ikna etmeye çalışıyor.
Yaz transfer dönemine Lincoln Henrique ve Bruma transferleriyle hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un bir sonraki hamlesi orta sahaya yönelik olacak.
Record'da yer alan habere göre Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin merkez orta sahasını yeniden dizayn etmek istiyor. Bu amaçla William Carvalho, Sergio Oliveira, William Arao ve Vinicius Souza'nın isimleri konuşulurken, Jesus'un transfer için ikna etmeye çalıştığı ismin daha büyük ve daha sükseli olduğu ifade edildi.
Portekizli çalıştırıcının bir süredir Paris Saint-Germain'deki (PSG) geleceği soru işareti olan Portekizli milli orta saha oyuncusu Danilo Pereira ile görüştüğü belirtildi.
Fenerbahçe'nin Danilo'dan olumlu cevap alması durumunda, satışa sıcak bakan PSG ile de görüşeceği öğrenildi.
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