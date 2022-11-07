Jorge Jesus İngilizce özel ders almaya başladı

07 Kasım 2022 Pazartesi, 10:27

Fenerbahçe'yi hem Süper Lig hem Avrupa Ligi'nde zirveye taşıyan teknik direktör Jorge Jesus'tan dikkat çekici bir hamle geldi.

Hürriyet'in haberine göre anadili Portekizce dışında lisan bilmeyen 68 yaşındaki Jesus'un bir süredir özel İngilizce dersleri aldığı öğrenildi. Başarılı teknik adam, maç trafiğine göre haftada 2 veya 3 kez ders alıp İngilizce öğrenmeye çalışıyor.

Takımdaki oyuncular ile birebir iletişimde bulunmak isteyen tecrübeli teknik direktörün, en kısa sürede İngilizcesini geliştirip kendini oyunculara daha iyi ifade etmeyi hedeflediği belirtildi.