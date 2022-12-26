Jorge Jesus sinirlendi! Futbolculara 'kart' tepkisi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, son 3 maçta kırmızı kart görülmesi sebebiyle futbolcularla bir konuşma gerçekleştirdi. Jesus, futbolcularına "Saha içinde daha dikkatli olmalıyız" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında alınan 2-0'lık Trabzonspor yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de son 3 maçta görülen kırmızı kartlar konuşulmaya başlandı.
Akşam'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus, Trabzonspor maçı sonrası oyuncularına bu konuda uyarıda bulundu. Jesus, oyuncularına, "Hakemler bize kolay kartlar çıkarıyor. Ama sizin de gereksiz hareketlerden kaçınmanız gerekiyor. Saha içinde daha dikkatli olmalıyız" şeklinde seslendi.
Miguel Crespo
2004-2005'TEN BU YANA İLK KEZ...
Fenerbahçe, Süper Lig'de 2004-2005 sezonundan bu yana ilk kez üst üste üç maçta kırmızı kart gördü. Jesus'un ekibi, 13. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında Michy Batshuayi'nin ikinci sarıdan atılmasıyla 10 kişi kaldı. Fenerbahçe bu maçı 1-0 kazandı.
Michy Batshuayi ve Jorge Jesus
Ligin 14. haftasında oynanan Giresunspor maçında ise Joao Pedro yine ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Fenerbahçe öne geçtiği karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Joao Pedro
Sarı-lacivertli takım, son olarak Trabzon maçında da Miguel Crespo'nun atılmasıyla 10 kişi kalmıştı.
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