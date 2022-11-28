Jorge Jesus'tan Flamengo'ya cevap: Mümkün değil
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kendisine teklifte bulunan Flamengo'ya net bir cevap verdi.
Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus ile Flamengo arasında çıkan iddialar, Fenerbahçeli taraftarları endişelendirmişti. Portekizli hocanın menajerinin Brezilya'ya giderek Flamengo'da başkan yardımcısı ile görüştüğü öne sürülmüştü.
Sporx'in aktardığına göre Flamengo ile Copa Libertadores'i ve Brezilya Kupası'nı kazanan Dorival Junior'ın resmen ayrılmasının ardından Jesus iddiaları daha da güçlendi. Ancak Brezilya'dan bu konuda müjdeli haber geldi. Buna göre Flamengo, gerçekten 68 yaşındaki teknik direktörle görüşerek teklif iletti.
Jorge Jesus'un ise bu talebe son derece 'kibar ve kısa' bir yanıt verdiği belirtildi. Portekizli hoca Brezilya ekibinin yöneticilerine, "Teşekkür ederim. Ancak Fenerbahçe ile mayıs ayına kadar sözleşmem var. Size gelmem mümkün değil" dedi.
Fenerbahçe yönetimi Jorge Jesus'un sözleşmesini en az 2 yıl daha uzatmak için görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.
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