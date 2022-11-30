Jorge Jesus'tan Willyan Rocha için özel telefon
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Brezilyalı stoper Willyan Rocha'yı arayarak durumunu sordu.
2022 FIFA Dünya Kupası arasında da çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un isteği üzerine transferde harekete geçti.
Çoğu zaman 3'lü defans kurgusunu tercih eden Jorge Jesus stoper takviyesi istedi.
BREZİLYALI SAVUNMACIYI İSTİYOR!
Sabah'ın haberine göre Luan Peres ve Attila Szalai ile sol stoperi tamamlayan Portekizli hoca, sağ stoper için ise 27 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Willyan Rocha'yı bizzat arayarak son durumunu sordu.
Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncuyu Portekiz Ligi'nden de iyi tanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncuyu Portekiz Ligi'nden de iyi tanıyor.
1.91 boyundaki stoperin güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro. Oyuncunun CSKA Moskova ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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