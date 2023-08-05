Yayınlanma: 05.08.2023 - 14:22

Güncelleme: 05.08.2023 - 14:22

Fenerbahçe yeni sezonda kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Yıldız futbolcu Jorginho’nun menajerleri tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği öğrenildi. Futbolseverler, Jorginho'nun kim olduğunu, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda futbol oynadığını merak ediyor. Peki, Jorginho kimdir, nereli, kaç yaşında? Jorginho hangi takımlarda futbol oynadı? İşte ayrıntılar...

JORGİNHO KİMDİR?

Jorginho, 20 Aralık 1991'de Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinde doğdu. Tam adı Jorge Luiz Frello Filho'dur. Futbol kariyerine Brezilya'da başlamış olmasına rağmen, İtalya'da profesyonel futbol yaşamını sürdürdü.

Kariyeri boyunca ilk önemli takımı Hellas Verona'dır. Daha sonra Napoli'ye transfer olarak İtalyan futbolunun en üst seviyesi olan Serie A'da büyük başarılar yaşadı. Napoli ile birlikte önemli bir takım lideri ve orta saha oyuncusu olarak dikkat çekti.

2018 yılında ise İngiliz Premier Lig takımlarından Chelsea'ye transfer oldu. Chelsea ile birçok başarı elde etmiş ve önemli bir oyuncu oldu. Jorginho, Chelsea'de ve İtalya Milli Takımı'nda etkileyici bir performans gösterdi. Chelsea'de 50 maçta forma giydi ve 3 gol attı. İtalya Milli Takımı'nda ise 15 maçta forma giydi ve 1 gol attı. 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea'nin Real Madrid'i 1-0 yenmesinde kilit rol oynadı.

Jorginho 2022-2023 sezonunda Arsenal’a transfer oldu. 2022/23 sezonunda toplam 41 resmi müsabakaya çıkan Jorginho, 3 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. 31 yaşındaki önlibero 4 mücadelede ise sarı kart gördü.

JORGİNHO HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2007-2010 Verona

2010-2014 Verona

2010-2011 Sambonifacese (kiralık)

2014-2018 Napoli

2018-2023 Chelsea

2023- Arsenal

JORGİNHO MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2016- İtalya



