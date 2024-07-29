Jose Mourinho, 5 futbolcu için kararını verdi: Rekorla gelen yıldız da listede...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, 5 futbolcu ile yolların ayrılmasını istediği iddia edildi.
Yaptığı transferlerle yeni sezon kadrosunu büyük ölçüde şekillendiren Fenerbahçe'de ayrılacak futbolcular bekleniyor.
Portekizli hocanın kalmasına ilk başlarda sıcak baktığı ancak daha sonra disiplin sorunlarını fark edip bu fikirden vazgeçtiği Emre Mor, listedeki isimlerde biri. Emre Mor'un ismi Eyüpspor ile anılıyor.
Fenerbahçe'de ayrıca Miha Zajc ve Miguel Crespo ile de yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İki futbolcu da Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe'nin kıskancında. Takımda düşünülmeyen bir diğer isim ise Luan Peres. Brezilyalı futbolcu için hem ülkesi hem de Süper Lig'den gelen teklifler değerlendirilecek.
NTV Spor'da yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri öncesinde 15 milyon Euro ile bonservis rekorunun sahibi olan Cengiz Ünder de Mourinho'nun kadroda görmek istemediği isimlerde biri.
Haberde, Cengiz Ünder'in Napoli'ye satılması ve bu satıştan 15 milyon Euro kazanılmasının beklendiği iddia edildi.
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