Jose Mourinho, Cityli yıldızı istiyor: 'Transfer listesinin ilk sırasında'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, orta saha için Manchester Cityli Kovacic'in transfer edilmesini istediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2024 - 17:26
Jose Mourinho, Cityli yıldızı istiyor: 'Transfer listesinin ilk sırasında'
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Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Krunic, Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi.

NTV Spor'un The Sun'dan aktardığı habere göre, Fenerbahçe orta saha için Manchester City'den Mateo Kovacic ile ilgileniyor. 

Haberde Jose Mourinho'nun Hırvat orta sahayı takımında görmek istediği ve transfer listesinin ilk sırasında olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin Manchester City forması giyen futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimde bulunabileceği aktarıldı.

Kovacic geçen sezon Manchester City formasıyla 46 maça çıktı.

30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.


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