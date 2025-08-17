Jose Mourinho'dan Göztepe maçı itirafı: 'Bugünkü sonuç...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.08.2025 00:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu.

"OYUN KURMAKTA ZORLANMADIK"

Mücadelenin ardından konuşan Portekizli teknik adam, "Geriden oyun kurulumunda zorlanmadık. Yapamadığımız şey, 3. bölgede son paslardı. Blok halinde 5+3 diziliyorlardı. 3 stoperleri temaslı oyunda ve havada harikaydı. Oyun kurmakta zorlanmadık" dedi.

"ADİL BİR SONUÇ OLDU"

Son olarak deneyimli teknik adam, "Rakip çok geride, fiziksel bir savunma yaptı. Öyle olunca rakip 10 ya da 11 fark etmiyor. 11'e 11 olmadığında önde baskıda zorlanırsınız ama savunmada zorlanmazsanız. Geride savunursanız 10 kişi olmayı hissetmezsiniz. Bunu da çok iyi yaptılar. İkinci bölgede zorluklar yaşadık. Rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maç zorlu. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu" sözlerini sarf etti.

İlgili Konular: #göztepe #fenerbahçe #jose mourinho

