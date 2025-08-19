Jose Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: 'Yarın oynarsa...'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Feyenoord maçındaki atmosferi istediğini belirten Jose Mourinho, "Feyenoord maçındaki atmosferin olmasını isterim. Ben geldiğimden beri olan en iyi atmosferdi. Şampiyonlar Ligi'ne bir adım kaldı, taraftarların heyecanlı olması normal" dedi.

"EN ZOR YOL BİZE ÇIKTI"

Şampiyonlar Ligi için en zor yolun kendilerine çıktığını belirten Portekizli teknik direktör, "Şampiyonlar Ligi’ne kalmak için en zor yol bize çıktı. Önce Feyenoord, sonra Benfica. Takım çok motive. En kötü ihtimalde Avrupa Ligi cebimizde. Ama eğer Şampiyonlar Ligi’nde oynama şansınız varsa, elinizden gelen her şeyi yapmalısınız" açıklamasında bulundu.

"Fenerbahçe'nin tur şansı nedir?" sorusuna Jose Mourinho, "Benfica'nın favori olduğunu söylemek istemiyorum ama bu sadece bir düşünce. Benfica'nın kalitesini biliyorum. Birçok faktör var ve bu faktörler Benfica'yı önde tutuyor olabilir. Rakibimize saygı duyduğumuz için favoriyiz demek istemiyorum. Her şeyimizi vereceğiz. İki maçın sonunda Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz. Bu nedenle her şeyi deneyeceğiz" sözlerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLMAK POZİTİF OLACAK"

Taraftarın yardımcı olmasını gerektiğini belirten tecrübeli teknik direktör, "Taraftarlarımız, Feyenoord maçında bize çok yardımcı oldu ve hedefimize ulaştık. Benfica'yı negatif etkileyemeyebiliriz, zor atmosferlerde oynamaya alışkınlar. Ancak, eminim ki kendi oyuncularımızı pozitif etkileyebilirler. Feyenoord'a karşı 1-0 gerideyken taraftarın gücünü hissettik ve 4-2 öne geçtik. O yüzden yarın ilk maç olmasına ve karar maçı olmamasına rağmen taraftarımız aynı mantalitede olmalı. Feyenoord maçındaki gibi bizlere yardımcı olmalılar" dedi.

"Benfica'yı elemeniz veya elenmeniz sezonu nasıl etkiler?" sorusuna Jose Mourinho şu yanıtı verdi:

"Dürüst olmak gerekirse, Türkiye Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nin çok bir bağlantısı yok. Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok pozitif şeyler katacak bize. Ekonomi ve marka anlamında en iyi takımlara karşı oynamak çok önemli. Bu formatta 3 değil, 8 rakip olacak. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak çok pozitif. Avrupa Ligi'nde ise kazanma olasılığımız daha yüksek. Bence Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla pozitif şey var, Avrupa Ligi'ne kalırsak da çok büyük işler yapabiliriz. Şampiyonlar Ligi ile Türkiye Ligi'nin bağlantısı yok. En büyük zorluk, Avrupa Ligi maçları perşembe ve lig maçları ise pazar günü. Bu biraz daha karmaşık. Çünkü, Şampiyonlar Ligi'nde salı veya çarşamba oynuyorsunuz."

MERT MÜLDÜR'ÜN DURUMU HAKKINDA

"Fenerbahçe, Feyenoord turundan neyi daha iyi yapmalı?" sorusuna Mourinho, "Benfica, Feyenoord'dan çok daha güçlü. Feyenoord'u elediğimiz zaman 'Benfica da mutlu değil' dedim. Belki de mutludurlar bilemiyorum. Ben Fenerbahçe teknik direktörü olarak Nice'i tercih ederdim. Çünkü Benfica çok daha güçlü. Çok daha iyi oynamalıyız çünkü Benfica, Feyenoord'dan daha iyi oynuyor. Güçlü oyuncuları, iyi bir antrenörleri var, iyi defans yapıyorlar, iyi kamp yaptılar. Kontratak oynamayı biliyorlar. İyi yedekleri, çok fazla çözümleri var. Bir Şampiyonlar Ligi takımı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanması gereken bir rakip, elemelerde değil. Feyenoord'a karşı hatalarımız vardı, 4 gol yedik. Benfica'dan 4 gol yersek 5 atamayız. Bu nedenle daha iyi oynamalıyız" cevabını verdi.

"Mert Müldür'ün sakatlığı vardı. Oynayabilecek mi? Bu turda hangi oyuncu öne çıkar?" sorusunu Jose Mourinho şöyle yanıtladı:

"Mert Müldür bence oynayabilir. İdman yaptı. Pazar günü ve pazartesi günü çalıştı, iyi hissetti. Bir idmanımız daha var. Karar vereceğiz. Genel olarak iyi hissediyor. Oynayabilecek durumda. Tüm oyuncularımız çok önemli. İlk 11'den sahada iyi oynayamayan biri olursa yedeklerimiz de var. Olaylara oyuncu değil takım bazında bakıyoruz. Önemli olan takım oyunu."

KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye olası transferi hakkında ise deneyimli antrenör, "Kerem oynarsa yarın Benfica için oynayacak. Kerem'i Fenerbahçe oyuncusu olarak düşünemem. Bize karşı oynayabilir. Böyle bir ihtimal var" ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

Jose Mourinho, Benfica maçında farklı şeyler yapmayacaklarını söyleyerek, "Futbol taktik oyunu. Taktik dediğimiz zaman ben ve Bruno bir şeyler yapacağız. Alışkın olmadığımız şeyler de yapabiliriz. Benfica'nın çok sürpriz bir şeyler yapacağını düşünmüyorum taktiksel olarak. Biz de aynı şekilde. Benfica'yı ve kalitesini düşünürsek aynı şeyler yapmayacağız ve farklı şeyler de yapmayacağız. Biraz daha tahmin edilemeyen bir eleme olabilir. Çünkü çok fazla sonucu etkileyen faktörler olacak. Oyun nasıl akacak, bu önemli. İlk maçın nasıl geçeceği çok önemli. Maçlardan önce yaptığımız çalışmalara inanıyorum. Oyuncular iyi hazırlanmalı. Bu maçı oynamayı çok istiyorum" dedi.

"EN ÇOK NICE'İ İSTİYORDUM"

Play-off turunda en çok Nice'i istediğini açıklayan Mourinho, "Ben Nice'i istiyordum, Benfica geldi. İlk maçı deplasmanda isterdim, evde oynuyoruz. Realiteye bakmak lazım. Gerçeklik, Benfica ile ilk maçı evde oynayacağımız. Feyenoord'a karşı buradaki maç karar maçıydı ama yarın da burada hiçbir şey bitmeyecek. Bu bir fark ama Bruno Lage nasıl düşünecek bilmiyorum. Ben bu maçı ikinci maç yok gibi oynamak istiyorum. Bu maçı kazanmak istiyorum. Ufak bir farkla kaybedersek hayat devam eder, Lizbon'a gideriz. Ben bu maçı ikinci maç olmayacakmış gibi oynayacağım" sözlerini kullandı.

"Benfica'ya karşı 9 maçta sadece 1 kez kaybettiniz. Bu bir psikolojik üstünlük sağlar mı?" sorusuna 62 yaşındaki teknik direktör şu şekilde yanıt verdi:

"Benfica'ya karşı daima kazanıyordum, çünkü çok daha iyi takımlarla karşılaştım. Porto, Benfica'dan çok daha iyiydi. Manchester United çok daha iyiydi Benfica'dan. Leiria o dönemde Benfica'dan daha iyiydi. O yüzden Benfica'ya karşı çok kazandım. O dönemlerdeki takımlarla bugünü karşılaştıramıyorum. Bugün Benfica çok güçlü. Bir Şampiyonlar Ligi takımı. Çok fazla kaliteli oyuncuları var. Bence sadece basın bu tarz şeyleri hatırlar. Benfica'daki hiç kimse benim sonuçlarımı hatırlamaz. Ben de eski sonuçları önemsemem. Bunlar tamamen tesadüf. Bu şekilde bakmıyorum."

"TÜRKİYE LİGİ HAZIRLAYABİLİR"

"Süper Lig'deki maçlar, tempo olarak takımlarımızı Avrupa'ya hazırlayamıyor. Sezonun geri kalanında bu problemi nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz?" Mourinho, "Türkiye Ligi hazırlayamaz mı Avrupa maçlarına? Bu sizin düşünceniz. Bence Türkiye Ligi hazırlayabilir" diyerek cevap verdi.