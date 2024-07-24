Jose Mourinho devre arasında ne söyledi? Sebastian Szymanski'den yanıt!

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, 4-3 kazandıkları Lugano maçının ardından görüşlerini aktardı. Szymanski, Jose Mourinho'nun devre arasındaki konuşması hakkında, "Ne konuşulduğunu söyleyemem, bu bizim sırrımız. Bunu afişe edemem, hocamıza saygısızlık yapamam" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2024 - 00:37
Jose Mourinho devre arasında ne söyledi? Sebastian Szymanski'den yanıt!
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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Sebastian Szymanski, 4-3 kazanılan Lugano maçının ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Maçın zorlu geçtiğini söyleyen Szymanski, "Kolay bir maç olmadı, sonuçtan da görebiliyoruz bunu. İlk resmi maçımızdı, bazı arkadaşlarımız geç katıldı. Zamanla daha iyi hale geleceğiz. Sonuçtan mutluyuz, şimdi evimizdeki maça bakacağız" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZA SAYGISIZLIK YAPAMAM"

Jose Mourinho'nun devre arasındaki konuşması üzerine sorulan soruyu yanıtlayan Polonyalı yıldız, "Ne konuşulduğunu söyleyemem, bu bizim sırrımız. Bunu afişe edemem, hocamıza saygısızlık yapamam. Eğer hocamız söylemek isterse kendisi söyler ama şunu söyleyebilirim ki söylediği şeyler bize yardımcı oldu" sözlerini sarf etti.


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