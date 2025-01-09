Jose Mourinho için flaş ayrılık iddiası: Takımı duyurdular!

Yayınlanma: 09.01.2025 - 11:59

Güncelleme: 09.01.2025 - 11:59

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın yeni sahibi Friedkin Group, teknik direktör Sean Dyche ile yolları ayırmanın planlarını yaptığı iddia edildi.

Sean Dyche'ın Peterborough United ile oynanacak FA Cup üçüncü tur maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "Eğer kulübün yeni sahipleri değişiklik düşünüyorsa bu, onların işlerini ciddiyetle yaptıklarının göstergesidir" ifadelerini kullanması, ayrılığın kısa süre içerisinde gerçekleşebileceği ihtimalini güçlendirdi.

EN GÜÇLÜ ADAY JOSE MOURINHO

The Sun'da yer alan habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sean Dyche ile yolların ayrılması sonrasında en güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor. Friedkin Group'un sahibi olduğu Roma'dan geçtiğimiz yıl ayrılan Jose Mourinho, "En çok canımı yakan ayrılık" demişti.

Haberde Jose Mourinho'nun Türkiye'deki durumuyla ilgili olarak, "Süper Lig'in yönetim biçimi konusunda Türk yetkililerle savaş halinde" ifadeleri kullanıldı.

PREMIER LİG'DE ÇALIŞMAYA SICAK BAKIYOR

Portekizli hocanın, Premier Lig'de bir kez daha çalışmaya sıcak baktığı da iddia edildi.

Dyche ile yolların ayrılması durumunda deneyimli bir teknik direktör ile yola devam etmek isteyen Everton'ın listesindeki bir diğer ismin de David Moyes olduğu belirtildi.