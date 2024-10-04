Jose Mourinho için Premier Lig iddiası: 'En güçlü adaylardan biri'

Yayınlanma: 04.10.2024 - 12:17

Güncelleme: 04.10.2024 - 12:17

Premier Lig'de 6 maçta 4 puan alabilen Everton'da teknik direktör Sean Dyche için yolun sonu göründü.

Kulübün yeni sahipleri The Friedkin Group'un deneyimli hocayla çalışmayacağı iddia edildi.

Football Insider'da yer alan habere göre, Sean Dyche ile yollar ayrılırsa Everton'da teknik direktörlük koltuğuna aday en güçlü isimlerden biri Jose Mourinho.

Bu iddia sonrası Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan Jose Mourinho için İngiliz ekibinin herhangi bir aksiyon alıp almayacağı merak konusu oldu.

Öte yandan The Friedkin Group, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den önce çalıştırdığı Roma'nın da sahibi.

Roma, 3 yıllık sözleşmesinin son senesinde Jose Mourinho ile yolları ayırmıştı.