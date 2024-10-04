Jose Mourinho için Premier Lig iddiası: 'En güçlü adaylardan biri'
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın Sean Dyche ile yola devam etmeyeceği ve Jose Mourinho'yu gündemlerine aldığı iddia edildi.
Premier Lig'de 6 maçta 4 puan alabilen Everton'da teknik direktör Sean Dyche için yolun sonu göründü.
Kulübün yeni sahipleri The Friedkin Group'un deneyimli hocayla çalışmayacağı iddia edildi.
Football Insider'da yer alan habere göre, Sean Dyche ile yollar ayrılırsa Everton'da teknik direktörlük koltuğuna aday en güçlü isimlerden biri Jose Mourinho.
Bu iddia sonrası Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan Jose Mourinho için İngiliz ekibinin herhangi bir aksiyon alıp almayacağı merak konusu oldu.
Öte yandan The Friedkin Group, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den önce çalıştırdığı Roma'nın da sahibi.
Roma, 3 yıllık sözleşmesinin son senesinde Jose Mourinho ile yolları ayırmıştı.
Etiketler: #jose mourinho #fenerbahçe #everton
Spor Haberleri
- Jose Mourinho için Premier Lig iddiası
- A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
- 'Sansasyonel ve beklenmedik'
- 'Güiza'yı andırıyordu ama bugünden sonra...'
- Almanlar, Beşiktaş taraftarına hayran kaldı
- Hollanda'da gündem Tadic: 'Haklı galibiyeti önledi'
- Anadolu Efes, Virtus Bologna deplasmanında
- Fenerbahçe Beko'nun konuğu Olympiakos!
- UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
- 'Fizik, kimya, geometri karışımı'
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçim anketinde ayrım 1'in altında!
- Hiroşima’ya atom bombası atan pilotun sözleri gündemde!
- 5 yıl önce ekilmişti! Hasadı başladı: Markette 350 TL
- Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- MHP'yi işaret etti: 'Ucu Balgat'a çıktı!'
- AKP’li isim bir şehre domuz eti yedirmiş!
- İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları...
- Apple ‘Sinan Ateş’ için ne diyecek?
- 'Şahsi banyomu kullandıktan sonra...'
- Kalkışa hazırlanan yolcu uçağı alev aldı!