Jose Mourinho imzayı attı: Kadıköy'de Ali Koç'a hem destek hem tepki!
Fenerbahçeli taraftarların, 61 yaşındaki Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun imza töreninde Başkan Ali Koç'a hem destek hem de tepki gösterdiği kaydedildi.
Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenledi.
ALİ KOÇ'A HEM DESTEK HEM TEPKİ
Ülker Stadyumu'ndaki imza törenine gelen bazı Fenerbahçeli taraftarlar, Jose Mourinho ile sahaya çıkan Başkan Ali Koç aleyhine tezahüratta bulundu.
Bazı sarı-lacivertli taraftarlar ise bu tezahüratlara tepki gösterdi ve Ali Koç'a destek verdi.
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