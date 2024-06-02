Jose Mourinho İstanbul'da: Ali Koç'tan ilk açıklama!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho hakkında konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2024 - 17:21
Jose Mourinho İstanbul'da: Ali Koç'tan ilk açıklama!
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir etkinlikte anlaşma sağladıkları teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili açıklama yaptı.

Ali Koç, Portekizli teknik direktörle arasında geçen diyaloğu anlattı.

Fenerbahçe Başkanlığı için yeniden aday olan Ali Koç yaptığı açıklamada, "Mourinho'ya neden biz, diye sordum. 'Türkiye'de tek hedefim şampiyon olmak değil. Avrupa'da başarılı olup orada da başardı dedirtmek için geliyorum' dedi" ifadelerini kullandı.


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