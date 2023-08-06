Jose Mourinho, Michy Batshuayi'ye talip oldu

Yayınlanma: 06.08.2023 - 17:02

Güncelleme: 06.08.2023 - 17:02

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'ye İtalya'dan sürpriz talip çıktı.

MUTSUZ HİSSEDİYOR

Sarı-lacivertli ekipte, yapılan takviyelerin ardından kendisini yedek kulübesinde bulan Batshuayi'nin yüzü gülmüyor.

Yedek kaldığı için mutsuzluğunu gizlemeyen Batshuayi, temsilcisi aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Yönetim, iyi bir teklif gelmesi durumunda Belçikalı golcü oyuncuyu satmayı istiyor.

MOURINHO'NUN HEDEFİNDE

İtalyan basınından Correira Della Sport, forvet arayışında olan Roma'nın, Fenerbahçe'nin golcüsünü kadrosuna katmak istediğini iddia etti.

İtalyan ekibinin, kısa süre içinde sarı lacivertli takımla görüşmelere başlayacağı öne sürülürken teknik direktör Jose Mourinho'nun da Belçikalı golcünün transferine sıcak baktığı söylendi.