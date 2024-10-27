Jose Mourinho'dan derbi ve Trabzonspor açıklaması: 'Farklı olacağını biliyorum'

Yayınlanma: 27.10.2024 - 21:50

Güncelleme: 27.10.2024 - 22:37

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bodrum FK maçının ardından konuştu.

Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

"Hak edilmiş bir galibiyet aldık. 4, 5, 6 olabilirdi. Puanlar aldığımız için mutluyum ama daha fazla gol atmalıydık. Bu anlamda hayal kırıklığı yaşadım. Attığımız goller ürettiğimiz pozisyonlardan değildi. Osayi'nin basit pasında İsmail basit bir dokunuşla gol atabilirdi ama o sihirli bir gol atmaya çalıştı. Maçı çok rahat öldürebilirdik."

"PERŞEMBE-PAZAR KOLAY DEĞİL"

"Perşembe-pazar oynamak kolay değildir bazen, bu yüzden takımda değişiklikler yaptım. Bir süre sonra enerjimiz düştü. Bazı oyuncular oyunun böyle akmasından psikolojik olarak mutlu gibiydi ama önemli olan 3 puandı."

"Maçlara göre santraforlar değişebilir. Bu kez iki santraforla oynadık ve Cenk Tosun oyuna girdi. Tek santraforla başlarsanız, üçüncü forvet giremeyebilir oyuna. Cenk Tosun için de mutluyum, o da bunu hak ediyor."

"ONU TEBRİK EDERİM"

"İsmet Taşdemir'i tebrik ederim. Şimdiye kadar ilk kez basın toplantısını erken bitiren teknik direktör... O yüzden hepimiz eve erken gideceğiz."

"Türk insanını tebrik ederim, sizler için 29 Ekim Salı günü önemli bir gün. Burayı çok seven, buraya aşık biri olarak sizleri tebrik etmek istiyorum."

TRABZONSPOR MAÇI

"Ben Fenerbahçeyim, Trabzonspor maçı ne anlama geliyorsa, kendimi adapte etmem lazım. Roma ile Trabzon'da oynadım, o stadın neye benzediğini biliyorum. Şimdi Fenerbahçe ile gideceğim, farklı olacağını biliyorum. 3 puan için gideceğim, geçen sene ne olduğunu bilmiyorum. Sadece bir maç ve kazanmak istiyorum."

"Umarım iyi bir hakem olur, tıpkı bu maçtaki gibi. Umarım Samsun'daki gibi bir hakem olmaz."

"DERBİYE GİTMEYECEĞİM"

"Herkes oynamak istiyor, antrenmanlarda gösterdikleri performansla bunu hak ediyorlar. Son maça göre değişiklikler yaptım, bu bir armağan değildi. Bodrumspor'u analiz ettik ve Manchester United maçı sonrası yorgunluk vardı. Szymanski ve Tadic'te inanılmaz bir yük vardı. İsmail, İrfan oynadı ve işlerini iyi yaptılar. Fenerbahçe kazanmayı hak etti ama sonuç farklı olmalıydı. Bu kadar pozisyon üretip kaçırdığımız için hayal kırıklığı yaşadım. Bütün ürettiğimiz güzel pozisyonları golle bitiremedik. İsmail bir pozisyonda bencil yaptık, maçları öldürme becerisi bizde eksik. Maçı ilk yarıda bitirebilirdik."

"Derbide çıkacak her sonuç bizim için iyi olacak. Stada gitmeyeceğim."

"ONLAR DAHA FAZLA DİNLENDİ"

"Her maçı analiz ediyoruz. Neleri iyi, neleri kötü yaptığımızı konuşuyoruz. Eğer isterseniz whatsapp ve instagram yoluyla size yaptığımız şeyleri gönderebiliriz."

"Yorgunluk diye bir şey var, sadece fiziksel yorgunluk değil! Sinir sisteminde hissettiğiniz yorgunluk, daha düşük reaksiyon vermenize neden oluyor. Beşiktaş ve Galatasaray daha fazla dinlendi, onları tebrik ederim. perşembe özel maç oynadık, başka rakiplerinki gibi kolay bir maç değildi."

"BAŞKA MAÇLARIN HAKEMLERİ..."

"Manchester United maçında kırmızı kart gördünüz. Türk hakemler ile yabancı hakemler arasında fark var mı?"

Jose Mourinho: "Bu hakeme bağlı... Türkiye'de de bazı hakemler iyi ve kaliteli. Avrupa'da da kaliteli ve daha az kaliteli hakemler var. Bu kıyası yapmak istemiyorum. Burada başka maçın hakemlerini de konuşarak vakit harcamak istemiyorum. Dün görmüş olduğum bir şey var ama konuşmak istemiyorum. Mehmet Türkmen iyi bir hakem."