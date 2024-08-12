Jose Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması: 'Takımda kalmasını istiyorum ama...'

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ikinci maçında kendi sahasında Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, basın toplantısında konuştu. Mourinho, milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu hakkındaki transfer iddialarına ilişkin, "Söylentilere çok takılırsanız başınız belada olur. Ferdi'nin takımda kalmasını istiyorum ama bu benim üzerimde bir konu" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2024 - 21:21
Jose Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu açıklaması: 'Takımda kalmasını istiyorum ama...'
Abone Ol google-news

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Lille'i konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Portekizli hoca, Ferdi Kadıoğlu'nun takımdaki geleceği hakkında da konuştu.

"SÖYLENTİLERE ÇOK TAKILIRSANIZ..."

Deneyimli çalıştırıcı, genç yıldız ile ilgili, "Söylentilere çok takılırsanız başınız belada olur. Ferdi'nin takımda kalmasını istiyorum ama bu benim üzerimde bir konu. Ferdi harika bir profesyonel, çok iyi bir çocuk. Her gün antrenmanlarda çok çalışıyor. Umarım bizimle kalır" ifadelerini kullandı.

203 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'ye 2018 yılında imza atan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 203 resmi maçta 18 gol attı ve 22 asist yaptı.  


jose mourinho haberleri ferdi kadıoğlu haberleri transfer haberleri fenerbahçe haberleri lille haberleri uefa şampiyonlar ligi haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe maçı öncesi Lille'de 4 eksik

Fenerbahçe maçı öncesi Lille'de 4 eksik
Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a gönderme: 'Emin olduğum tek şey...'

Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a gönderme: 'Emin olduğum tek şey...'
'Turu yüzde 1000 geçeceğiz' demişti: Mert Müldür'den Thomas Meunier'e yanıt!

'Turu yüzde 1000 geçeceğiz' demişti: Mert Müldür'den Thomas Meunier'e yanıt!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler