Nihat Kahveci'den Mourinho'ya sert eleştiri: 'Ben buradan yönetsem...'

Yayınlanma: 27.09.2024 - 09:55

Güncelleme: 27.09.2024 - 09:55

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Union SG galibiyetini Kontraspor'da yorumladı.

Fenerbahçe'nin ilk yarıda çok kötü bir performans sergilediğini aktaran Nihat Kahveci, "Allah, Fenerbahçe taraftarına sabır versin. Ben izlerken yoruldum. İçeride oynuyorsun, reaksiyon bekliyorsun rakip seni boğuyor" ifadelerini kullandı.

"BEN BURADAN DAHA İYİ YÖNETİRİM"

Maçın kahramanının Dominik Livakovic olduğunu belirten Kahveci, Mourinho'yu eleştirerek "Ben buradan yöneteyim, Fenerbahçe'yi daha iyi yönetirim" şeklinde konuştu.

Öte yandan Nihat Kahveci, En-Nesyri'ye yapılan faulde kırmızı kart kararının doğru olduğunu söyledi.

Cengiz Ünder ve Mert Müldür'ün performanslarını eleştiren ünlü yorumcu, Fenerbahçe'nin bu kadar kötü oynamasına rağmen kazanmasının başarı olduğunu kaydetti.

"BU FUTBOLU OYNATMAK İÇİN Mİ GELDİN?"

Jose Mourinho'ya eleştirilerini sürdüren Kahveci'nin "Bu futbolu oynatmak için mi geldin Mourinho? Ben çıldırıyorum, Fenerbahçelileri düşünemiyorum. Sinirden pancar gibi oldum. Bu kadar sinirlendiğim bir maç izlemedim" dedi.

"AL SANA İSTATİSTİK"

Acun Ilıcalı'nın Galatasaray derbisi sonrası yaptığı istatistik açıklamasına vurgu yapan Nihat Kahveci, "Şu maçın istatistiklerini Acun Ilıcalı'ya yollayalım, maç sonu açıklamasını yapsın. 'İstatistiklerde çok öndeydik ve 2-1 kazandık' desin. Rakibin gol beklentisine bak bir de. Al sana istatistik" sözlerini sarf etti.

"NE KATKISI VAR"

Kahveci son olarak eleştiri oklarını Youssef En-Nesyri'ye yöneltti ve şu ifadeleri kullandı:

"Youssef En-Nesyri, şu an yarı fiyatına geri verseler, kazancın olur derim. Ne katkısı var? Kaç maçtır performansı felaket. 20 milyon euroluk topçu diyoruz ama bu katkı olmaz. Osimhen de henüz gol atmadı ama her şeyin içinde kıyas olmaz."