Jose Mourinho'dan flaş transfer itirafı: 'İstediğim oyuncular...'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, transfere dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2024 - 12:05
Jose Mourinho'dan flaş transfer itirafı: 'İstediğim oyuncular...'
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz basınından Sport TV'ye özel açıklamalar yaptı. Mourinho, Fenerbahçe'nin transfer gündemine de değindi.

Transfer döneminin yeni açıldığını vurgulayan Mourinho, şu anda karşılaştıkları en büyük zorluğu "Aradığımız futbolcuların maliyeti çok yüksek" sözleriyle açıkladı.

'OLANAKLARIMIZIN ÖTESİNDE'

Öte yandan tecrübeli teknik adam, "Portekiz'de forma giyen herhangi bir futbolcu Fenerbahçe'ye gelecek mi?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

Bir kez daha maliyet vurgusu yapan ve Portekizli genç futbolcularının Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayacağını ifade eden Jose Mourinho, sözlerini Joao Neves ile örnekledi.

Portekizli teknik adam, "Portekiz'den burada olmasını istediğim oyuncular olanaklarımızın ötesinde. Nihayetinde genç futbolcular Türkiye'de hedeflerinin dışında kalacak. Mesela Joao Neves kariyerinin bu noktasında Fenerbahçe'ye gelmezdi" şeklinde konuştu.

LUGANO MAÇI AÇIKLAMASI

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile karşılaşacakları maça da değinen Mourinho sözlerini şöyle tamamladı:

"Elbette kazanmak istiyoruz ama neyse ki ikinci maç kendi sahamızda. Bakalım ilk maçta skoru tutabilecek miyiz, ikinci maçta ise elimizden geleni yapacağız."


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