Kampın yıldızı oldular: İşte Jose Mourinho'nun 3 prensi

Fenerbahçe'de 3 genç futbolcunun kamp performansıyla Jose Mourinho'nun takdirini kazandığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2024 - 17:28
Kampın yıldızı oldular: İşte Jose Mourinho'nun 3 prensi
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Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor.

Yeni sezon hazırlıklarını Mourinho önderliğinde Avusturya kampında sürdüren Fenerbahçe'de bazı futbolcular performansıyla ön plana çıkıyor.

Öte yandan Fenerbahçe'nin sezon öncesi kampında 3 genç futbolcunun performansı dikkat çekiyor.

TRT Spor'un haberine göre Jose Mourinho'nun kamp performansından memnun kaldığı 3 genç futbolcu Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz ve Emirhan Arkutcu. 

Portekizli teknik adamın söz konusu 3 futbolcuyla yakından ilgilendiği haber detayında yer aldı.


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