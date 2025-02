Jose Mourinho'dan Galatasaray göndermesi: 'Bizler bu konuda uzman değiliz'

Yayınlanma: 16.02.2025 - 21:52

Güncelleme: 16.02.2025 - 22:42

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

"Çok mutluyum. Maçın zor olacağını biliyordum. Geçen perşembe günü yoğunluğu yüksek bir maç oynadık, bu yüzden 11'de değişiklik yapmak zorundaydık."

"BURAK YILMAZ BİZİ ŞAŞIRTTI"

"Bugün rakibimiz iyiydi, hocaları iyiydi. Zor olacağını biliyordum. İlk golü attığımız periyotta daha iyi olan Kasımpaşa'ydı. Burak Yılmaz bizi şaşırttı. Beklemediğimiz bir sistemle oynadılar. İlk golden sonra oyunu domine ettiler. 2-1 olduktan sonra bir bölüm vardı, panik yapmadık, oyunu hükmetmeye devam ettik. 3'ü attık, atınca 4'ü aradık. Oynayan bütün oyuncular pozitif cevap veriyor. Dolayısıyla çok çok mutluyum."

"Birçok farklı şekillerde tehlike yaratıyoruz. Hava toplarında iyiyiz. Savunma arkasına sarkabilecek hızlı oyuncularımız var. Kalite anlamında imkanımız çok fazla."

"BU DURUM BENİ ÜZÜYOR"

"Bazı oyuncuları kulübede oturtmak beni üzüyor. İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Cenk Tosun... Edin Dzeko, Maximin kulübedeydi. Ön bölgede çok opsiyonumuz var. Yaşanan sakatlıklardan dolayı üzgünüm. Amrabat stoper olduğu için Mert'i değiştiremedim. Bazı oyuncular üst üste oynamak zorunda kalıyor. Tadic 90 dakika oynadı mesela. Oyuncularım her şeylerini veriyor. Birlik içinde çalışıyorlar. Böyle bir takımla çalışmak, her teknik direktör için zevktir."

DERBİ İÇİN MERT HAKAN AÇIKLAMASI

Soru: "Mert Hakan Yandaş kart sınırındaydı. Galatasaray derbilerinde takıma pozitif etkisini düşünecek olursak bu konuda önlem aldınız mı? Maçtan önce kendisiyle bir konuşma yaptınız mı?"

Jose Mourinho: "Bizler sarı kartları kontrol etme konusunda uzman değiliz. Kart sınırında olan oyuncuları sıfırlamak için kasıtlı olarak sarı kart görme uzmanı değiliz. Biz sadece oyunumuzu oynuyoruz. Mesela Szymanski, sarı kart cezalısıydı. Onun yokluğunda zorlandık. İsmail, sakat. Seba, yoktu. Orta sahada çözümümüz yoktu. Mert Hakan, 90 dakika oynamak zorunda kaldı. Bazı oyuncular da limitlerini zorlamak zorunda kaldı. Kostic de limitteydi. Bundan dolayı onunla başlamadık. Taze oyuncularla başladık bugün kenarlarda Mert ve Oğuz ile. Önümüzdeki maçı düşünerek değişiklik yapmadık zaten önümüzde oynayacağımız maç da Anderlecht maçı."

YOUSSEF EN-NESYRI AÇIKLAMASI

"Zamanla alakası olduğunu düşünüyorum. Buraya geldiğinde sezon öncesi kampı geçirmemişti. Bize geldiğinde 90 dakika oynayacak fitlikte değildi. Aynı zaman Edin ile sahada az oynamışlardı. Sonra fiziksel kondisyonu gelişti. İkisini birlikte oynatmaya karar verdik. Formu yükseldi. Sizler onu eleştirdiğinde ben panik yapmadım. Yatırılan paranın zarar etmeden kazanılması için ocak ayında satılması konuşuldu. Ancak şu anda onun nasıl bir oyuncu olduğunu görüyorsunuz. Ligde penaltısız 15 golü var. Türkiye Kupası ve Avrupa'da golleri var. Şu anda çok iyi bir iş çıkartıyor kendisi."

"Mourinho etkisini sadece kupalar kazandığınızda görürsünüz. Mourinho etkisi, kupalar kazanmaktır."

MOURINHO'DAN GALATASARAY GÖNDERMESİ

Jose Mourinho, yaptığı açıklamada Galatasaray'a kart göndermesinde bulundu.

Mourinho, "Bizler sarı kartları kontrol etme konusunda uzman değiliz. Kart sınırındaki oyuncuların temizlemek için kasıtlı olarak sarı kart görme uzmanı değiliz. Bizler sadece oyunumuzu oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

Portekizli hoca ayrıca derbi için, "Galatasaray maçı sadece bir maç" dedi.

"8-9 PUAN ÖNDE OLMAMIZ GEREKİYORDU"

Mourinho sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ligde normal şartlarda liderin 8-9 puan üzerinde olmamız gerekiyordu. Ama şu anda birincinin 6 puan gerisindeyiz. Bizim için zor bir durum ama neler olacağını görelim. En azından şunu söyleyebilirim, iki yıllık sözleşmem süresince bu etkiyi mutlaka göreceğiz. Ama tabii ki futbolda ilk yılı düşünmelisiniz. Futbol size zaman vermez. O yüzden hep birlikte bu yıl birlikte bir şeyler başarmayı deneyelim."