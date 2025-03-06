Jose Mourinho'dan Galatasaray sözleri: 'Futbol değil, sistem hakimiyeti'

Yayınlanma: 06.03.2025 - 11:32

Güncelleme: 06.03.2025 - 11:32

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, TNT Sports'a açıklamalarda bulundu.

Mourinho, "Daha iyiye doğru değiştim. Bence eskisinden daha iyi bir teknik direktörüm, daha tecrübeliyim. Her şey artık deja vu gibi görünüyor. Geçen turda Anderlecht'i evimizde yendiğimizde oyuncularıma ikinci ayağın her şeye açık olduğunu söyledim çünkü Avrupa'da 200 maça çıktım ve her şey oldu" ifadelerini kullandı.

"ESKİSİNDEN DAHA İYİYİM"

Açıklamalarına devam eden Portekizli teknik adam, "Kendimden çok diğerlerini, oyuncularını, yönetimi ve kulübümün taraftarlarını düşünüyorum. Şimdi eskisinden çok daha hissediyorum. Elbette fiziksel olarak değiştim ama bir teknik direktör olarak eskisinden daha iyiyim" dedi.

"BİR SİSTEM HAKİMİYETİ!"

Galatasaray derbisinin ardından dört maça ceza alan ve bu cezası iki maça düşürülen Mourinho, Türkiye Ligi'ndeki Galatasaray - Fenerbahçe rekabetini İskoçya'daki Celtic - Rangers rekabetine benzetti ve "Bence İskoçya'da saf tutku ve saf rekabet var. Sevilla'da Celtic'e karşı oynadığımız (2003 UEFA Kupası) finalinden önce Celtic'i analiz etmek için İskoçya'ya gitme şansım oldu ve maçlardan biri Ibrox'ta Celtic le Rangers arasındaydı. Çok güzeldi, inanılmazdı. Buradaki rekabet sadece bir futbol rekabeti değil, bir takımın hakim olduğu bir sistem var. Fenerbahçe, umutsuzca Galatasaray'ın hakimiyetini kırmaya çalışan bir kulüp ama bu bir futbol hakimiyeti değil, bir sistem hakimiyeti. Bu da işimi zorlaştırıyor" diye konuştu.

"BÜYÜK BİR TAKIMDA ÇALIŞIYORUM"

Başarılı teknik adam, "Büyük bir futbol kulübü, temiz bir futbol kulübü, kazanmak isteyen, Türkiye ligini doğru şekilde temizlemek isteyen bir kulüp için çalışıyorum" sözlerini sarf etti.

RANGERS EŞLEŞMESİ

Rangers eşleşmesi için konuşan ve İskoç ekibinin yeni teknik direktörü Barry Ferguson ile ilgili konuşan Mourinho, "Barryi'yi oyuncu olarak antrenörlüğünden çok daha iyi tanıyorum ama oyuncuk döneminden kişiliğini bildiğim için önceki antrenörler olduğundan çok daha zor olacağını biliyorum. Rangers'ın önceki antrenörü felsefeyle çok fazla zaman kaybetti, çok fazla puan kaybetti. Rangers için lig bitti. Bu yüzden kazanabilecek tek turnuva olduğu için her şeylerini Avrupa Ligi'ne vereceklerini düşünüyorum" dedi.

AVRUPA LİGİ

Fenerbahçe'nin sonraki turlarda Manchester United ve Tottenham gibi eski takımlarıyla karşılaşma ihtimali için gelen soruya yanıt veren Portekizli teknik adam, "Bu turnuvada büyük takımlar var. Bu yüzden önce Rangers'ı düşünelim. Eğer son sekize kalırsak, o zaman biraz hayal kurmaya başlayabiliriz ama şu anda 16 takım var ve önümüzde uzun bir yol var" diye konuştu.