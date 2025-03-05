Jose Mourinho'dan Okan Buruk sorusuna yanıt: 'Onların ne dediğiyle ilgili...'
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında kendi sahasında Rangers'i konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, perşembe günü oynanacak Rangers maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Portekizli hoca, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkındaki soruya yanıt verdi.
OKAN BURUK SORUSUNA YANIT
Mourinho, "Jorge Jesus'un 'Sadece küçük takımlar haftada 1 maç oynar' demişti. Okan Buruk ise 'Haftada 1 maç oynayacağız, bu bir avantaj' dedi. Avrupa Ligi sizin için yük mü?" sorusunu "Okan Buruk ya da Jesus'un ne söylediğiyle ilgili yorum yapmak durumunda değilim. Bunları bana sormayın, onların ne dediğiyle ilgili cevap verme zorunluluğum yok" sözleriyle yanıtladı.
Etiketler: #jose mourinho #okan buruk #fenerbahçe #galatasaray
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