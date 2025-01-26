Jose Mourinho'dan Göztepe maçı paylaşımı: 'Yüzümden de anlaşılacağı üzere...'

Yayınlanma: 26.01.2025 - 23:10

Güncelleme: 26.01.2025 - 23:10

Fenerbahçe, teknik direktörü Jose Mourinho'nun 62. doğum gününde Göztepe'yi 3-2'lik skorla mağlup etti.

Mourinho, kariyerinde ikinci kez doğum gününde oynanan bir lig maçında galibiyet sevinci yaşadı.

İKİNCİ KEZ GALİBİYET ALDI

Portekizli teknik direktör, daha önce 2002 yılında Porto'nun başındayken doğum gününde Maritimo karşısında 2-1'lik galibiyet almıştı.

Öte yandan Mourinho, doğum gününde aldığı bu galibiyeti sahada kutlayamadı. Deneyimli teknik direktör, cezası nedeniyle Göztepe maçını tribünden takip etti.

"YÜZÜMDEN DE ANLAŞILACAĞI ÜZERE..."

Deneyimli çalıştırıcı, maçın ardından dikkat çeken bir paylaşım da yaptı.

Mourinho, yaptığı paylaşımda, "Bu kadar çok mesaj için teşekkürler. Yüzümden de anlaşılacağı üzere çok eğlendim" ifadelerini kullandı.