Jose Mourinho'dan Kadıköy paylaşımı: 'Yeni evim'

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a getirdiği Jose Mourinho, helikopterle Ülker Stadı'nın üzerinden geçerken bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2024 - 16:56
Jose Mourinho'dan Kadıköy paylaşımı: 'Yeni evim'
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Fenerbahçe’nin teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığı ve anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul’a geldi. Mourinho, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen uçaktan helikoptere geçti ve konaklayacağı otele gitti.

Portekizli teknik adam, helikopter yolculuğu sırasında, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Mourinho, havadan Ülker Stadı'nın görüntülerini paylaşarak "Yeni evim" ifadelerini kullandı.

 


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