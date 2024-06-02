Jose Mourinho'dan Kadıköy paylaşımı: 'Yeni evim'
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a getirdiği Jose Mourinho, helikopterle Ülker Stadı'nın üzerinden geçerken bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe’nin teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığı ve anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul’a geldi. Mourinho, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen uçaktan helikoptere geçti ve konaklayacağı otele gitti.
Portekizli teknik adam, helikopter yolculuğu sırasında, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Mourinho, havadan Ülker Stadı'nın görüntülerini paylaşarak "Yeni evim" ifadelerini kullandı.
Jose Mourinho'dan Kadıköy paylaşımı— Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) June 2, 2024
'Yeni evim' pic.twitter.com/FJhgXGQK5P
En Çok Okunan Haberler
-
- Kredi borcu olanlar dikkat!
- Tekrarlanan seçimde CHP yine kazandı!
- Tekrarlanan seçimde kazanan AKP oldu!
- Çöken binada ölü ve yaralılar var
- FETÖ'cüler CNN Türk muhabiri Paksoy'a saldırdı!
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler sözleri
- ‘2028’de cumhurbaşkanlığına adayım’
- Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a mesaj
- Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili iki gözaltı
- Memur ve emekli ne kadar zam alacak?