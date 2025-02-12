Fenerbahçe'den Oğuz Çetin için geçmiş olsun mesajı

Yayınlanma: 12.02.2025 - 09:25

Güncelleme: 12.02.2025 - 09:25

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Oğuz Çetin, beynindeki damar tıkanıklığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.

61 yaşındaki futbol insanı, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Çetin'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Oğuz Çetin için Fenerbahçe geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-lacivertlilerin mesajında, "Geçmiş olsun Oğuz Çetin. Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılan, efsanelerimizden Oğuz Çetin'e acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

OĞUZ ÇETİN KİMDİR?

1963 yılında Sakarya'da doğan ve futbolculuk kariyerinde Sakaryaspor, Fenerbahçe, İstanbulspor ve Adanaspor formaları giyen Oğuz Çetin, 8 yıl formasını giydiği sarı-lacivertli takımın efsane isimlerden biri oldu.

"İmparator" lakabı ile anılan Çetin, Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 kadrosunun önemli isimlerinden biriydi. Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük de yapan Oğuz Çetin Kayseri Erciyesspor, Gençlerbirliği, Diyarbakırspor, Boluspor, Hazar Lankeran ve Büyükşehir Gaziantepspor'u da çalıştırdı.

Bir dönem A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Çetin, son olarak 2019-2024 yılları arasında milli takımda gelişim direktörü olarak çalışmıştı.