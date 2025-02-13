Jose Mourinho'dan öğrencisine övgü: 'Çok zeki bir oyuncu'

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında Anderlecht'i konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç öncesi görüşlerini aktardı.

Jose Mourinho'dan öğrencisine övgü: 'Çok zeki bir oyuncu'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.02.2025 - 20:15

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. 

Sakin bir şekilde oynamaları gerektiğini söyleyen Mourinho, "Tecrübem bana turun ilk yarısını oynayacağımızı söylüyor. Bu düşünceyle oynamamız gerekiyor. Dengeli oynamamız gerekiyor. Bazı problemlerimiz var. Bu nedenle bazı oyuncuları orijinal olmayan pozisyonlarında oynatıyoruz. Sakin bir şekilde oynamamız, maçı domine etmemiz ve kazanmaya çalışmamız gerekiyor. Bu düşünceyle oynamalıyız" dedi.

"AMRABAT ÇOK ZEKİ"

Savunmada görev vereceği Amrabat ile ilgili de konuşan deneyimli hoca, "Amrabat, çok zeki bir oyuncu. Son maçta da bunu yaptı. Hazırlıklı değildik ve beklemediğimiz bir durumdu. Oyuncular zeki, onlara verilen rolleri en iyi şekilde anlıyor ve adapte oluyorlar. Takımın zorluklarla baş edebilmesi gerekiyor. Bugün daha zengin bir kulübemiz var. Mert Müldür de kulübede olacak. Yüzde yüz hazır değil ancak savunmada her bölgede oynayabilen bir oyuncu. Atak pozisyonu için zaten çok fazla opsiyonumuz var" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #jose mourinho #fenerbahçe #Sofyan Amrabat #uefa avrupa ligi

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