Jose Mourinho'dan rotasyon kararı!

Yayınlanma: 12.10.2024 - 17:01

Güncelleme: 12.10.2024 - 17:01

Süper Lig'de ilk 7 haftada 16 puan toplayan Fenerbahçe, bir maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alıyor.

Öte yandan Fenerbahçe, milli ara sonrası 20 Ekim'deki Samsunspor maçıyla birlikte yoğun bir fikstüre girecek.

Samsunspor maçından 4 gün sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı konuk edecek olan sarı-lacivertliler, bu maçtan 3 gün sonra ise Bodrumspor'u ağırlayacak.

Bu maçın ardından 2 kritik deplasmana çıkacak olan Fenerbahçe, 3 Kasım tarihinde Trabzonspor, 7 Kasım tarihinde ise AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

Fenerbahçe zorlu fikstürü 10 Kasım tarihinde Kadıköy'de oynanacak Sivasspor maçıyla tamamlayacak.

TRT Spor'un haberine göre teknik direktör Jose Mourinho'nun söz konusu süreçte rotasyona gidip kadrodaki birçok futbolcusundan yararlanmayı planlıyor.