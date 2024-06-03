Jose Mourinho'nun imza töreni Avrupa basınında: 'Kahraman gibi karşılandı'

Yayınlanma: 03.06.2024 - 09:36

Güncelleme: 03.06.2024 - 09:36

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli ekip Jose Mourinho için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Portekizli çalıştırıcının imza töreni Avrupa basınında yankı uyandırdı.

İşte Avrupa basınında çıkan Fenerbahçe ve Mourinho haberleri:

Mirror: "Jose Mourinho binlerce taraftarın önünde takımın yeni patronu oldu, Fenerbahçe taraftarına söz verdi."

Daily Mail: "Portekizli efsane 5 ay sonra futbola döndü. Jose, İstanbul'da on binlerce kişilik coşkulu bir taraftarın önünde tanıtıldı."

'CESUR VAATLERLE COŞTURDU'

Goal: "Binlerce taraftar önünde imzayı atan Jose Mourinho, Fenerbahçe taraftarını cesur vaatlerle coşturdu."

Bild: "Jose Mourinho pop yıldızlarının aşina olduğu bir coşkuyla karşılandı."

'ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI GİBİ'

AS: "Şampiyonluk kutlamaları coşkusunda geçen törende Mourinho, "Artık bu forma benim derim gibi" dedi."

The Sun: "Küçük ordu! Jose Mourinho'yu tanıtırken on binlerce taraftar meşaleler, tezahüratlarla yeni teknik direktörlerini bağırlarına bastı."

'ON BİNLERCE TARAFTAR VARDI'

Athletic: "Statta on binlerce taraftar vardı. 200 bini aşkın kişi de töreni YouTube'dan izledi."

Marca: "İnanılmaz ama gerçek! Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu. 'Özel Biri' için Fenerbahçe'de çılgın bir tören düzenlendi."

A Bola: "Binlerce taraftar önünde yeni teknik direktör olarak imza atan Jose Mourinho'nun gülümsemesi dikkat çekti. Portekizli hocanın imza törenini statta on binler, youtube canlı yayınında ise 250 binden fazla izleyici takip etti."

'KAHRAMAN GİBİ KARŞILANDI'

Sky Sports: "Jose Mourinho Fenerbahçe taraftarları tarafından bir kahraman gibi karşılandı."

Record: "İstanbul'da çılgın atmosfer! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak açıklanan Jose Mourinho "Artık ben de ailenize aitim" dedi."