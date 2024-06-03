Mourinho, Kadıköy’de binlerce taraftarın önünde F.Bahçe’nin hocası oldu: Jose’den tarihi imza

Yayınlanma: 03.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.06.2024 - 04:00

F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve Mourinho, soyunma odası tünelinden beraber çıkıp hazırlanan özel kürsüye yürüdü. Koç’un isteğiyle stattaki her tribünden birer taraftar sahneye geldi ve Mourinho ile atılan imzaya katıldı.

Tecrübeli hoca, F.Bahçe’nin 3 formasını imzalayıp Koç ve taraftarlarla poz verdi. Mourinho daha sonra sahaya inip tribünlerdeki taraftarları selamladı.

‘GERÇEK ŞAMPİYON BİZİZ’

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Kulübümüz adına tarihi bir adım atıyoruz. İnşallah Allahım sonunu hayırlı getirir. Teknik direktörümüz Mourinho’ya milyonlarca F.Bahçeli adına, dünyayı sarsan bu büyüklüğe, eşsizliğe, tarifsiz sevgi ve aidiyete hoş geldin diyorum. Kendisi dünya tarihinin gördüğü ilk 5 hocadan bir tanesi, şu an huzurlarınızda, F.Bahçemizin şampiyonlukları için bizi tercih etmiştir. Dünya markası bir teknik direktörümüz var. Bugün attığımız imza, F.Bahçe’yi taşımak istediğimiz seviyenin müjdeleyicisidir. Zaten halihazırda çok kuvvetli bir kadromuz var. Hepsini muhafaza edeceğiz, olağanüstü bir teklif gelmediği takdirde, üstüne de koyacağımız oyuncularla beraber. Zaten bu senenin gerçek şampiyonu biziz. Seneye hepimizin hedeflediği ulaşacağımız şampiyonluk, önümüzdeki şampiyonlukların habercisi olacaktır. İçimiz, içimize sığmıyor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yaşa F.Bahçe” dedi.

‘SİZİN HAYALLERİNİZ BENİM HAYALLERİM’

Mourinho, “Sevginizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerden aldığım his şu ki adım F.Bahçe ile geçtiğinden beri gösterdiğiniz sevgiyi derinden hissettim. Size söz veriyorum şu andan itibaren ben de sizin ailenize aitim. F.Bahçe forması benim bir kemiğim ve derim gibi. Futbol bir tutkudur, bu tutkuyu hissedebileceğim en iyi yerlerden bir tanesindeyim. Sayın başkanı tanıdığım günden bu yana sizin bu tutkunuzdan dolayı burada olmayı çok istedim. Türk futbolu için, Türkiye Ligi’ni geliştirmek için gerçekten burada çalışmak istiyorum. Ancak benim için hepsinden önemli bir şey var. O da F.Bahçe. Şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz benim hayallerim” diye konuştu.

‘YENİ EVİM’ PAYLAŞIMI

Cumartesi gecesi İngiltere’deki Şampiyonlar Ligi finalini birlikte izleyen Ali Koç, Mourinho, Acun Ilıcalı ve F.Bahçe Sportif Direktörü Mario Branco, dün özel uçakla İstanbul’a geldi. Mourinho ile Koç, havaalanında bekleyen Sarı-Lacivertli taraftarları selamladı. Ardından Mourinho, özel helikopterle imza törenine kadar dinleneceği otele geçti. Portekizli hoca helikopterde sosyal medya hesabından “Yeni evim” yazarak Ülker Stadyumu’nun videosunu paylaştı. F.Bahçe Kulübü de Mourinho’nun stadı gösteren fotoğrafını “Bizden biri” yorumuyla yayınladı.