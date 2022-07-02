Josef de Souza'dan, Alex Teixeira'ya veda

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 17:26

Beşiktaş'ta Alex Teixeira yolların ayrılmasının ardından Josef de Souza'dan bir mesaj geldi.

Siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusu, vatandaşı ve yakın arkadaşına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.

Josef, paylaşımında, "Hayatta her şey planladığımız gibi gelişmediği gibi bütün hayallerimiz ve isteklerimiz de gerçekleşmeyebiliyor fakat isteklerimiz ve hayallerimiz dışında asla kaybetmeyeceğimiz bir şey varsa, o da karakterimizdir. Karakterimiz paranın, şöhretin ve başarımızın üzerindedir." ifadelerini yazdı.