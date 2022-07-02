Josef de Souza'dan, Alex Teixeira'ya veda
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza, takıma veda eden Alex Teixeira için bir veda mesajı paylaştı.
Beşiktaş'ta Alex Teixeira yolların ayrılmasının ardından Josef de Souza'dan bir mesaj geldi.
Siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusu, vatandaşı ve yakın arkadaşına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.
Josef, paylaşımında, "Hayatta her şey planladığımız gibi gelişmediği gibi bütün hayallerimiz ve isteklerimiz de gerçekleşmeyebiliyor fakat isteklerimiz ve hayallerimiz dışında asla kaybetmeyeceğimiz bir şey varsa, o da karakterimizdir. Karakterimiz paranın, şöhretin ve başarımızın üzerindedir." ifadelerini yazdı.
Video Haberler
- Motosikleti yüzüstü yatıp kullandı
- Şehir hatları vapuru Karaköy iskelesine çarptı: 7 yaralı
- Busenur'un ölümündeki acı ayrıntı
- Komşuda 3 büyük deprem: Ölü ve yaralılar var
- 'Jelibon rezervi'ne garip yanıtlar
- 6 ay sonra yurda döndü, şoke oldu: 'Hayır, olamaz'
- Beyoğlu'nda feci olay: Fransız turist 8. kattan düştü
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Kurtulmak için kendilerini kilitlediler
En Çok Okunan Haberler
-
- Sinemanın efsane ismi hayatını kaybetti
- Peker'den 'Demirören' iddiaları
- Saray'daki ziyafet yargıya taşındı
- Ev sahiplerinden akıl almaz yöntemler
- Yeni asgari ücret sonrası ilk büyük zam
- 'Jelibon rezervi'ne garip yanıtlar
- Komşuda 3 büyük deprem: Ölü ve yaralılar var
- Memur zammı için kritik gün
- Erdoğan ile Atalay arasında ilginç diyalog
- Valilik açıkladı: Denize girmek 3 gün yasaklandı