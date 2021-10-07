Josef de Souza'dan FIFA oyununa gönderme

07 Ekim 2021 Perşembe, 12:46

Beşiktaş 'ın başarılı orta sahası Josef de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla FIFA 22 oyununa tepki gösterdi. 32 yaşındaki futbolcu oyunda kendisini bulamayınca isyan etti. Attığı tweet de kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.

Josef yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sanırım birini unutmuşsunuz. Bakıyorum bakıyorum göremiyorum. Bir daha bakıyorum yine göremiyorum. Ben neredeyim?? Siz de sorun, Josef nerede?"