Josef de Souza'dan FIFA oyununa gönderme
Beşiktaş'ın başarılı orta sahası Josef de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla FIFA 22 oyununa tepki gösterdi. 32 yaşındaki futbolcu oyunda kendisini bulamayınca isyan etti.
Beşiktaş 'ın başarılı orta sahası Josef de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla FIFA 22 oyununa tepki gösterdi. 32 yaşındaki futbolcu oyunda kendisini bulamayınca isyan etti. Attığı tweet de kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.
Josef yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Sanırım birini unutmuşsunuz. Bakıyorum bakıyorum göremiyorum. Bir daha bakıyorum yine göremiyorum. Ben neredeyim?? Siz de sorun, Josef nerede?"
Sanırım birini unutmuşsunuz. Bakıyorum bakıyorum göremiyorum. Bir daha bakıyorum yine göremiyorum. Ben neredeyim?? Siz de sorun, Josef nerede? @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/4WnAxRl9mj— Souza (@souza5) October 6, 2021
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- IKEA'dan 'Türkiye' kararı
- Atık kağıt işçilerinden 'Emine Erdoğan' iddiası
- Arsızlar İstanbulluların malına çökmüşler
- Valilik açıkladı: PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
- Memur ve emekliye iyi haber
- SP'li başkan yaşamına son verdi
- Alaattin Çakıcı'dan iktidara 'CHP' mektubu
- Dünya yarışta... Türkiye Covid-19 ilacını alacak mı?
- Cumhur İttifakı eriyor
- Kahraman'a kötü haber