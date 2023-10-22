Josef de Souza'dan Galatasaraylıları kızdıran derbi yorumu!
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef de Souza, Galatasaray'ın 2-1 galip geldiği derbi maçının ardından sosyal medyadan yaptığı yorum ile sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.
Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği karşılaşmadan sonra geçen sezon Beşiktaş'ta oynayan Josef de Souza'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak bir yorum geldi.
Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrası sosyal medyada 68 milyon takipçili bir hesaba yorum yazan Josef de Souza, paylaşılan Icardi fotoğrafına ''PenaltıSaray'' ifadelerini kullandı.
GALATASARAY TARAFTARLARININ TEPKİSİNİ ÇEKTİ
Bu yorum Beşiktaşlı taraftarlar tarafından kısa sürede beğeniyle karşılanırken, Galatasaray taraftarları Brezilyalı oyuncuya sert tepki gösterdi.
Josef de Souza, geçen sezon Beşiktaş'tan ayrılarak Çin ekibi Beijing Guoan'a imza atmıştı.
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