Jovane Cabral, transfer için kulübünü işaret etti

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:28

Beşiktaş'ın transfer hedeflerinden biri olarak gösterilen Jovane Cabral, geleceğine ilişkin konuştu.

Cabral, "Sporting ile sözleşmem devam ediyor. Kulüp ne yapmak istiyorsa, ben saygı duymaya hazırım. Kafamın içinde iyi bir profesyonel futbolcu olma düşüncesi var. Önemli olan şey, her sezon kendini geliştirmek" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon kiralandığı Lazio için de konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "Lazio, güzel bir deneyimdi, ama sadece birkaç maçta oynayıp bir şeyler öğrenemezsin. Ben Sarri için sadece bir seçenektim ve onun seçimlerine saygı duydum. Lazio'da kesinlikle kimsenin davranışlarım hakkında olumsuz bir şey düşündüğünü sanmıyorum. Hem antrenmanlarda hem de maçlarda elimden geleni yaptım" dedi.

CABRAL'IN PERFORMANSI

24 yaşındaki futbolcu geçen sezon Lazio'da 4 maçta 1 gol attı. Sporting Lizbon'da ise Cabral, 17 maçta 3 gol 1 asist üretti. 1.74 boyundaki futbolcunun Sporting Lizbon ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar kontratı bulunuyor. Cabral, sol kanat, sağ kanat ve forvet arkasında oynayabiliyor.