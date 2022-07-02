Jovane Cabral, transfer için kulübünü işaret etti
Portekiz Ligi ekibi Sporting'de forma giyen ve adı transferde Beşiktaş ile anılan Jovane Cabral, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Cabral, "Kulüp ne yapmak istiyorsa, ben saygı duymaya hazırım" dedi.
Beşiktaş'ın transfer hedeflerinden biri olarak gösterilen Jovane Cabral, geleceğine ilişkin konuştu.
Cabral, "Sporting ile sözleşmem devam ediyor. Kulüp ne yapmak istiyorsa, ben saygı duymaya hazırım. Kafamın içinde iyi bir profesyonel futbolcu olma düşüncesi var. Önemli olan şey, her sezon kendini geliştirmek" ifadelerini kullandı.
Geçen sezon kiralandığı Lazio için de konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "Lazio, güzel bir deneyimdi, ama sadece birkaç maçta oynayıp bir şeyler öğrenemezsin. Ben Sarri için sadece bir seçenektim ve onun seçimlerine saygı duydum. Lazio'da kesinlikle kimsenin davranışlarım hakkında olumsuz bir şey düşündüğünü sanmıyorum. Hem antrenmanlarda hem de maçlarda elimden geleni yaptım" dedi.
CABRAL'IN PERFORMANSI
24 yaşındaki futbolcu geçen sezon Lazio'da 4 maçta 1 gol attı. Sporting Lizbon'da ise Cabral, 17 maçta 3 gol 1 asist üretti. 1.74 boyundaki futbolcunun Sporting Lizbon ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar kontratı bulunuyor. Cabral, sol kanat, sağ kanat ve forvet arkasında oynayabiliyor.
Video Haberler
- Evden çıkmasını isteyen ev sahibini bıçakladı
- İstanbul'da metrobüste yangın!
- Minibüste tepki çeken anlar: Aşağı indirdi
- İmamoğlu: Lozan ve Montrö olmasa, özgür olamazdık
- 'İstanbul'da ciddi bir patlama var'
- 6. kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı
- 'Şimdi yaka silkiyoruz'
- 'Demir Yumruk'ta yeni gelişme
- 'Hekimlik Andı'nı' karanlıkta okudular
- TÜİK önünde polis engeli
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücret zammı belli oldu
- Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
- Peker'den 'Demirören' iddiaları
- Sinemanın efsane ismi hayatını kaybetti
- Maymun çiçeği hastalığına yakalanan kişi konuştu
- İşte yeni asgari ücretle birlikte değişenler
- Peker yeniden mi başlıyor?
- Yeni asgari ücret sonrası ilk büyük zam
- 'Liderliğini gösteremedi'
- Asgari ücretin açıklanacağı saat belli oldu