Jovane Cabral'da Lizbon pürüzü

28 Haziran 2022 Salı, 09:54

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan Jovane Cabral'ı kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlıların futbolcuyla ilgili son girişimi ve detayları ortaya çıkmaya başladı.

BEŞİKTAŞ'IN CABRAL İÇİN SON TEKLİFİ

Beşiktaş, İtalyan ekibi Lazio'nun Sporting Lizbon'dan kiraladığı futbolcunun transferi için 4 milyon Euro önerdi. Fakat; Sporting Lizbon ise futbolcu için 5 milyon Euro'da ısrarcı. Henüz orta yol bulunabilmiş değil. Siyah-beyazlılar daha yüksek bir rakama sıcak bakmıyor.

MARSİLYA ÇEKİLDİ

Beşiktaş ile Sporting Lizbon'un anlaşmasının mümkün olabileceği Portekiz basını tarafından iddia ediliyor. Cabral için devrede olduğu gündeme gelen Ligue 1 temsilcisi Marsilya'nın ise aşama kaydedemediği gündemde. Marsilya transfer masasından da kalktı, bu defteri kapattı. Önümüzdeki günlerde transferin netleşmesi bekleniyor.

CABRAL'IN PERFORMANSI

24 yaşındaki futbolcu geçen sezon Lazio'da 4 maçta 1 gol attı. Sporting Lizbon'da ise Cabral, 17 maçta 3 gol 1 asist üretti. 1.74 boyundaki futbolcunun Sporting Lizbon ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar kontratı bulunuyor. Cabral, sol kanat, sağ kanat ve forvet arkasında oynayabiliyor.

Fotoğraf: Jovane Cabral/Instagram