Juan Mata'nın yeni takımı belli oluyor

Geçen sezon Galatasaray forması giyen Juan Mata'nın Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe'ye transfer olacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2023 - 14:14
Juan Mata'nın yeni takımı belli oluyor
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Geçen sezon Galatasaray forması giyen Juan Mata, yeni takımına imza atmaya hazırlanıyor. 

The Athletic'in haberine göre, Manchester United ve Chelsea gibi takımlarda oynayan ve geçtiğimiz sezon Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu Juan Mata, Japon kulübü Vissel Kobe'ye katılmaya hazırlanıyor.

Mata, Galatasaray'daki son sezonunun ardından Suudi Arabistan ve Dubai'den cazip teklifler aldı. Ancak 35 yaşındaki İspanyol oyuncu, J Ligi'ne gitmeye ve Japonya kültürünü benimsemeye karar verdi.


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