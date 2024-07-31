Jürgen Klopp'tan emeklilik kararı: 'Belki birkaç ay sonra...'

Yayınlanma: 31.07.2024 - 21:18

Güncelleme: 31.07.2024 - 21:27

Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerini noktaladığını açıkladı.

Jürgen Klopp yaptığı açıklamada, "Bügün itibariyle teknik direktörlük kariyerim benim için sona erdi. Bu kararı bir anlık hevesle vermedim, bu genel bir karar oldu. Dünyanın en iyi kulüplerine teknik direktörlük yaptım. Bunu belki birkaç ay sonra tekrar konuşabiliriz" ifadelerini kullandı.

LİVERPOOL VE BORUSSİA DORTMUND'DA 12 KUPA

Mainz, Dortmund ve Liverpool gibi takımları çalıştıran Alman teknik direktör, son olarak Premier Lig devinde görev yapmıştı.

Alman teknik direktörün kariyerinde kazandığı önemli kupalar ise şu şekilde:

Borussia Dortmund:

Bundesliga (Almanya 1. Ligi): 2010-2011, 2011-2012

DFB-Pokal (Almanya Kupası): 2011-2012

DFL-Supercup (Almanya Süper Kupa): 2013, 2014

Liverpool:

UEFA Şampiyonlar Ligi: 2018-2019

İngiltere Premier Lig: 2019-2020

FIFA Kulüpler Dünya Kupası: 2019

UEFA Süper Kupa: 2019

EFL Cup (Carabao Cup): 2021-2022

FA Cup: 2021-2022

FA Community Shield: 2022