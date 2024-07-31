Jürgen Klopp'tan emeklilik kararı: 'Belki birkaç ay sonra...'
Son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da görev yapan 57 yaşındaki Alman hoca Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerini noktaladığını duyurdu.
Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerini noktaladığını açıkladı.
Jürgen Klopp yaptığı açıklamada, "Bügün itibariyle teknik direktörlük kariyerim benim için sona erdi. Bu kararı bir anlık hevesle vermedim, bu genel bir karar oldu. Dünyanın en iyi kulüplerine teknik direktörlük yaptım. Bunu belki birkaç ay sonra tekrar konuşabiliriz" ifadelerini kullandı.
LİVERPOOL VE BORUSSİA DORTMUND'DA 12 KUPA
Mainz, Dortmund ve Liverpool gibi takımları çalıştıran Alman teknik direktör, son olarak Premier Lig devinde görev yapmıştı.
Alman teknik direktörün kariyerinde kazandığı önemli kupalar ise şu şekilde:
Borussia Dortmund:
Bundesliga (Almanya 1. Ligi): 2010-2011, 2011-2012
DFB-Pokal (Almanya Kupası): 2011-2012
DFL-Supercup (Almanya Süper Kupa): 2013, 2014
Liverpool:
UEFA Şampiyonlar Ligi: 2018-2019
İngiltere Premier Lig: 2019-2020
FIFA Kulüpler Dünya Kupası: 2019
UEFA Süper Kupa: 2019
EFL Cup (Carabao Cup): 2021-2022
FA Cup: 2021-2022
FA Community Shield: 2022
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