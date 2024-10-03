Juventus 10 kişi kaldığı maçta Leipzig'i mağlup etti!
Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Juventus, deplasmanda Leipzig'i 3-2 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Juventus, deplasmanda Leipzig ile karşılaştı. Leipzig Stadyumu'nda oynanan maçı Juventus 3-2 kazandı.
Konuk ekiba galibiyeti getiren golleri 50 ve 68. dakikalarda Dusan Vlahovic, 82. dakikada ise Conceiçao kaydetti. Leipzig'in golleri 30 ve 65. dakikalarda Benjamin Sesko'dan geldi.
Juventus'ta Di Gregorio, 59. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
KENAN YILDIZ 11'DE YER ALDI
Kenan Yıldız maça 11'de başladı ve 60. dakikada kenara geldi.
Bu sonuçla Juventus Devler Ligi'nde 2'de 2 yaptı. Leipzig ise henüz galibiyet alamadı.
Bir sonraki maçta Juventus, Stuttgart ile karşılaşacak. Leipzig ise Liverpool'u konuk edecek.
Etiketler: #juventus #RB Leipzig #Kenan Yıldız
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